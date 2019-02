Lanciano ancora innevata, ecco la viabilità in centro

Dopo un temporale notturno di neve, per il secondo giorno consecutivo Lanciano si è svegliata coperta di bianco.

Stop alla raccolta della differenziata per la sicurezza dei mezzi, sospeso il mercato del sabato in piazza Unità d'Italia e strade limitrofe in programma per domani, sabato 5 gennaio, ma i disagi alla viabilità, soprattutto in centro, sono quasi inesistenti.

Ancora stop produttivo in Sevel. L'azienda del Ducato ha infatti sospeso l'attività produttiva fino a tutto il 6 gennaio, pertanto le corse dei bus Tua per i turnisti riprenderanno regolarmente dal 7 gennaio con il primo turno.