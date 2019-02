Pienone ed applausi per i concerti di capodanno EMF

Applausi ed un teatro pieno nonostante il maltempo hanno accolto l’Orchestra Sinfonica Giovanile diretta dal Maestro Paolo Angelucci per i tradizionali concerti di Capodanno a cura dell’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli.

I 50 giovani musicisti hanno salutato il nuovo anno con i valzer di Strauss e l’immancabile marcia di Radetzky nei due concerti in forse fino a qualche settimana fa per gli ormai noti problemi economici dell’associazione. Serate come quella di ieri dimostrano come passione, sinergie, comunanza di intenti ed impegno riescano a far superare anche gli ostacoli che a volte sembrano più insormontabili.

“Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la serata ha registrato un ampio successo di pubblico e di critica a testimonianza della solidarietà della cittadinanza, delle associazioni e dei soci nei confronti della nostra istituzione. - afferma il cda dell’associazione “Amici della Musica” - In tempi record siamo riusciti a far registrare il sold out al teatro Fenaroli grazie all’esibizione dei nostri giovani musicisti magistralmente diretti dal Maestro Angelucci”.

La strada verso il futuro più roseo degli Amici della Musica resta in salita, ma dopo una serata così, l’arcobaleno non sembra più solo un miraggio.