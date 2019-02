Lanciano, un anno di notizie con Zonalocale

Manca poco alla fine del 2018 e abbiamo deciso di ripercorrere insieme a voi l’anno che sta per finire attraverso le notizie più importanti degli ultimi 365 giorni.

Partiamo da gennaio 2018, quando sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione di corso Trento e Trieste [LEGGI QUI]. Una presentosa che, mese dopo mese, tassello dopo tassello, si è lasciata dietro dubbi e perplessità, lasciando spazio solo al nuovo volto del corso ormai quasi ultimato.

A febbraio abbiamo avuto invece qualche giorno di neve che però, a differenza del 2017, non ha causato grossi danni. Archiviata la neve, è partita la campagna elettorale per le politiche che ha visto impegnati due candidati del territorio, Marusca Miscia per il centrosinistra ed Enrico Di Giuseppantonio per il centrodestra.

Il 4 marzo, le elezioni non hanno dato ragione ai due candidati frentani, regalando un posto in Parlamento alla vastese pentastellata Carmela Grippa. Il 26 marzo, scene da far west alla gioielleria Sarni Oro nel centro commerciale “Pianeta” dove quattro malviventi sono entrati con fucili e volto coperto portando via oro e preziosi dalle vetrine [LEGGI QUI]. Ma marzo è stato anche il mese in cui sono finalmente stati attivati i pannelli Ztl con le scritte “varco attivo/non attivo”.

Con la primavera, ad aprile, si è parlato tanto di turismo a Lanciano, con l’introduzione della tassa di soggiorno e le polemiche attorno alla decisione dell’assessorato di far arrivare i pellegrini al Parco delle Arti Musicali e non in centro. Il 25 aprile, nel giorno della festa della Repubblica, abbiamo seguito insieme a voi la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli ed a Taranto Peligna per omaggiare i partigiani della Brigata Maiella [LEGGI QUI].

A maggio è stata presentata la stagione didattica e concertistica numero 47 dell’Estate Musicale Frentana, stagione tanto bella quanto sfortunata. E’ stato aperto lo sportello anti violenza nell’ospedale Renzetti di Lanciano ed inaugurati i nuovi uffici INPS a Palazzo degli Studi in corso Trento e Trieste [LEGGI QUI].

A giugno, il 22, Lanciano è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato notevoli danni a strade ed edifici [LEGGI QUI]. Inaugurati a giugno anche i nuovi locali del reparto di chirurgia nell’ospedale Renzetti di Lanciano.

A luglio sono stati portati a termine i lavori di adeguamento alle nuove norme safety e security della piazza d’Armi delle Torri Montanare [LEGGI QUI] scenario poi di numerosi concerti, spettacoli e cinema all’aperto per tutta la stagione estiva.

Nel pieno delle vacanze, il 16 agosto, si apre una pericolosa voragine nel seminterrato di un’attività in corso Trento e Trieste [LEGGI QUI] causando l’immediata chiusura dei negozi di quel tratto di corso e ed il senso di marcia alternato a tutt’oggi.

Settembre, periodo per eccellenza di Feste e Mastrogiurato, è stato invece il mese che ha portato la città di Lanciano alla ribalta delle cronache nazionali per l’efferata rapina ai danni dei coniugi Martelli [LEGGI QUI].

Dopo i gravi fatti di cronaca di settembre, ottobre e novembre sono trascorsi senza particolati scossoni. Ad ottobre, Lanciano è stata protagonista della grande simulazione di un incidente ferroviario che ha coinvolto centinaia di persone [LEGGI QUI] ed è stata comunicata la sospensione dei concerti della stagione dell’Estate Musicale Frentana per mancanza di fondi. A novembre è stato invece inaugurato il monumento al Samudaripen [LEGGI QUI], l’eccidio dei rom durante la Seconda Guerra Mondiale e si è insediato il nuovo commissario di Polizia, Lucia D’Agostino.

Dicembre si apre con il nuovo bando per l’albero sostenibile in piazza Plebiscito, “scalzato” dalla realizzazione della Trovatek con Donato Di Campli [LEGGI QUI] e con le ormai solite polemiche che si porta dietro. Chiudiamo l’anno con l’inizio di una nuova campagna elettorale, quella per le Regionali 2019 e con la presentazione dei primi candidati.

Da domani inizia un nuovo anno, da vivere insieme a Zonalocale. Buon 2019!