Regionali, Giacinto Verna ufficializza la sua candidatura a sostegno di Legnini

Giacinto Verna, vice sindaco di Lanciano, accetta l’invito a candidarsi alle prossime elezioni regionali rivoltogli dal suo gruppo politico, Progetto Lanciano, e da numerosi esponenti politici e della società civile di tutto il comprensorio.

“Sembra una frase fatta, ma negli ultimi giorni ho pensato davvero a lungo se accogliere la richiesta avanzatami per una candidatura alle prossime Elezioni regionali – sottolinea Verna – Le riflessioni sono state tante, i punti di vista esaminati diversi, così come i confronti con la mia famiglia, gli amici e i miei alleati politici. Alla fine ha prevalso la mia passione per la politica, il mio impegno civico, la mia voglia di fare sempre più, e meglio, per il nostro territorio; in una parola il mio desiderio di contribuire a progettare un nuovo Abruzzo. Un Abruzzo migliore – continua Verna – che sappia dare la giusta importanza a ogni territorio, a ogni comprensorio e alle sue peculiari caratteristiche. Un Abruzzo più a misura di bambini, con scuole sempre più smart, sicure ed ecosostenibili; un Abruzzo più a misura dei territori periferici, dove chi vi abita deve quotidianamente percorrere strade spesso dissestate, dentro i centri abitati o nei tratti di collegamento; un Abruzzo più ricco, dove la ricchezza è generata dalle persone che lavorano, e che quindi spendono e investono nel loro territorio”.

Per Verna, dunque, una decisione maturata sui temi che a lui stanno più a cuore, fin dall'inizio del suo impegno in politica, 10 anni fa, prima come esponente di un gruppo civico (l’attuale Progetto Lanciano) e del suo leader Pino Valente, poi come rappresentante istituzionale, da consigliere (comunale e provinciale), assessore e ora vice sindaco del Comune di Lanciano.

Una decisione che ha avuto esito positivo anche nel rispetto e nell’immensa stima nei confronti del candidato presidente Giovanni Legnini, di cui Giacinto Verna riconosce, e apprezza, due caratteristiche in particolare, che crede appartengano anche a lui: “il fatto di essere uomini delle istituzioni ma, contemporaneamente, non appartenere al sistema della politica tradizionale ma esserci impegnati nel mondo civico, a sostegno del nostro territorio, al di là di appartenenze e logiche di partito”.

“Da quello che sono, e da quello che ho fatto negli ultimi dieci anni - conclude Verna - parte la mia corsa alle Regionali 2019. A sostegno dell’Abruzzo ma, in particolare, di tutta la provincia; di Lanciano, la mia città adottiva che ho imparato a conoscere e che amo, e di tutta la Frentania; del comprensorio del Sangro Aventino, dove sono nato e cresciuto e del quale conosco le grandissime risorse, ma anche i tanti problemi; delle cittadine e dei cittadini che, come me, credono ancora che un Abruzzo migliore sia possibile, partendo dalle scuole, la viabilità, il lavoro”.