Regionali, Emilio Nasuti si candida con Forza Italia

Prima sindaco di Castel Frentano, poi consigliere regionale nella Giunta Chiodi, dopo anni in cui aveva abbandonato un ruolo attivo nella politica, Emilio Nasuti scende di nuovo in campo e annuncia la sua candidatura alle prossime regionali, tra le fila di Forza Italia.

Una candidatura per ridare centralità al nostro territorio, dice, in tandem con il sindaco di Palombaro, Consuelo Di Martino, sua partner elettorale nella corsa all’Emiciclo.

E parla di sanità, infrastrutture, tribunale, industrie e di un “territorio dimenticato” Nasuti in occasione dell’inaugurazione della sua sede in corso Bandiera a Lanciano. E alla domanda sull’assenza del coordinamento cittadino di Forza Italia, Nasuti risponde: “Forza Italia Lanciano sono io. Qui ci sono troppi personalismi, nella politica di oggi occorre fare squadra e a Lanciano questo non è mai successo”.