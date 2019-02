La ricetta dei tarallucci natalizi di nonna Iolanda

Panettoni, pandori e torroni non possono mai mancare sulla tavola delle feste, ma i cibi che fanno più famiglia sono senza dubbio quelli legati alle tradizioni.

Noi abbiamo chiesto a nonna Iolanda, ma per tutti Iole, di raccontarci i suoi tarallucci. E come tutte le ricette di casa, non ci sono vere e proprie quantità ben definite, ma forse è proprio questo a renderli così speciali.