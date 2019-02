La Squilla 2018, ecco tutti gli appuntamenti della giornata

Anche quest’anno oggi, 23 dicembre, si rinnova la tradizionale frentana per eccellenza, quella che fa sentire tutti più lancianesi, anche chi fisicamente è più lontano. Dalle 18 alle 19 di stasera, la Squilla farà sentire la sua "vocetta fine" a tutti i lancianesi.

Come ogni anno, si inizia alle ore 15, con la Santa Messa al Cimitero di Lanciano per poi ritrovarsi in piazza Plebiscito, alle 16, per il pellegrinaggio silenzioso verso la chiesa di “Santa Maria dell’Iconicella”, in ricordo del viaggio che Maria e Giuseppe fecero da Nazareth verso Betlemme. Alle ore 17, messaggio dell’arcivescovo e a seguire, via di ritorno con le fiaccole accese.

Una volta arrivati in piazza Plebiscito, ascolto del suono della Squilla e ritorno nelle proprie case per celebrare in famiglia il rito domestico della Squilla. Alle ore 19, mentre le campane di tutte le chiese della città si uniranno al suono della Squilla, alle finestre delle case si accenderà la Lampada della Pace.

Buona Squilla, lancianesi!