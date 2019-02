L’Athletic Lanciano rimonta il Roccaspinalveti e chiude in testa alla classifica. Derby al Fresa

Al Roccaspinalveti non riesce l'impresa di fermare l'Athletic Lanciano nonostante un buon avvio di gara e diverse occasioni forse non sfruttate pienamente. La trasferta sorride ai padroni di casa che chiudono l'anno in testa alla classifica. Eppure i biancoverdi avevano iniziato benissimo portandosi sul 2 a 0 grazie alle reti di Anas e Marcovicchio. L'Athletic non ci sta e pareggia i conti con uno scatenato Di Paolo che prima segna dopo un'azione personale e poi raddoppia di testa su calcio d'angolo.

Nella seconda frazione di gioco i rossoneri effettuano il sorpasso con Di Meco che approfitta di un contropiede. Sul finale gran gol di Chiarini per il definitivo 4 a 2.

Il Fresa torna alla vittoria nel derby con il Trigno Celenza: 4 a 1 in trasferta. Zara è inarrestabile e mette a segno una tripletta alla quae si aggiunge la rete di Ferrazzo. Per i padroni di casa segna su splendida punizione Luca Antenucci.

L Il 2018 di Fresa e Roccaspinalveti si chiude a centro classifica dopo un avvio esaltante; al ritorno in campo – il 6 gennaio – saranno sicuramente chiamate a fare meglio.

Lo Scerni pareggia 1 a 1 contro il Palombaro. Monachetti porta in vantaggio gli scernesi, ma Margarita pareggia i conti su rigore.

Niente da fare, infine, per il Real Casale che cade contro il Paglieta: 1 a 0 esterno.

LA 15ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Palena 3-0

Athletic Lanciano - Roccaspinalveti 4-2

Casalincontrada - S. Vito 4-1

Paglieta - Real Casale 1-0

Pretoro - Tollese 3-2

Rapino - Atletico Francavilla 5-1

Scerni - Palombaro 1-1

Trigno Celenza - Fresa 1-4

Riposa Virtus Ortona

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 32

Virtus Ortona 30

Paglieta 28

Palena 26

Pretoro 26

Tollese 26

Atessa Mario Tano 23

Fresa 23

Roccaspinalveti 23

Rapino 22

Scerni 16

S. Vito 15

Palombaro 15

Casalincontrada 14*

Real Casale 7*

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA (06.01.2019)

Atessa Mario Tano - Real Casale

Atletico Francavilla - Athletic Lanciano

Fresa - Scerni

Palena - Rapino

Roccaspinalveti - Pretoro

S. Vito - Paglieta

Tollese - Trigno Celenza

Virtus Ortona - Casalincontrada

Riposa Palombaro