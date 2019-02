Il Lanciano vola a +6 dalla seconda. Vasto Marina ko. Il Casalbordino vince a San Salvo

Nel campionato di Promozione (girone B) continua la corsa del Lanciano che, dopo la breve compagnia ricevuta in testa alla classifica da parte del Vasto Marina, vola a +6 sui biancorossi nella prima giornata di ritorno. Contro il Raiano, al "Biondi", finisce 4 a 2 grazie alle reti di La Selva, Verna (doppietta) e Quintiliani.

Dietro, la Bacigalupo Vasto Marina torna con una batosta dalla trasferta contro lo Scafa Cast: 4 a 0 che allontana i vastesi dalla vetta e avvicina il Casalbordino.

I giallorossi tornano a mani piene dalla trasferta di San Salvo. I padroni di casa dopo lo shock dello svincolo collettivo ha ritesserato alcuni dei pezzi pregiati che hanno deciso di sposare la causa biancazzurra; al timone c'è mister Ciavatta che deve rinunciare allo squalificato Cialdini e all’infortunato Ramundo.

Passa poco più di un minuto e il San Salvo sfiora il gol con un tocco ravvicinato di D’Alessandro ma Opara con un colpo di reni alza sulla traversa. Al 9’ botta da posizione laterale di Molino ma il portiere respinge. Un minuto dopo uno scatenato Molino supera in velocità gli avversari ma il suo tiro lambisce il palo e finisce sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Erragh porta in vantaggio il Casalbordino con eurogol dalla distanza. All’11 i locali pareggiano i conti con D’Ottavio che da due passi batte Opara. Al 14’ nuovo vantaggio ospite con Piccolo che raccoglie un cross e da dentro l’area di rigore batte Castaldo. Il 2-2 dei biancazzurri arriva al 26’ con D’Alessandro che dopo una progressione in velocità con un pallonetto preciso gonfia la rete. Passano 60 secondi e Opara evita il terzo gol dei locali murando Molino. Al 29’ Benedetto di testa va in rete per il vantaggio casalese. Dopo un primo tempo spettacolare la ripresa non riserva grosse emozioni. Al 72’ i locali protestano per un plateale fallo di mano in area da parte di un difensore del Casalbordino non sanzionato dal direttore di gara. Al 76’ Minichillo in posizione dubbia appoggia in rete un assist di Di Pasquale. Nei minuti di recupero con un bolide dai 25 metri di Paoloemilio colpisce il palo. Le squadre torneranno in campo ad anno nuovo.

Si tornerà in campo il 6 gennaio.

LA 1ª GIORNATA DI RITORNO

Scafa Cast - Bacigalupo Vasto Marina 4-0

San Salvo - Casalbordino 2-4

Ovidiana Sulmona - Ortona 2-2

Fater Angelini - Passo Cordone 2-1

Fossacesia - Piazzano 2-1

Lanciano - Raiano 4-2

Casolana - River Chieti 0-2

Val Di Sangro - S. Anna 0-0

Bucchianico - Villa 0-4

LA CLASSIFICA

Lanciano 45

Bacigalupo Vasto Marina 39

Casalbordino 34

Ortona 31

San Salvo 29

Scafa Cast 28

Villa 26

River Chieti 25

Fater Angelini 24

Val Di Sangro 22

Fossacesia 21

Bucchianico 18*

Piazzano 18

Ovidiana Sulmona 18

Raiano 17*

S. Anna 17

Casolana 13

Passo Cordone 11

LA PROSSIMA GIORNATA (06.01.2019)

S. Anna - Bucchianico

Villa - Casolana

Ortona - Fater Angelini

Casalbordino - Fossacesia

River Chieti - Lanciano

Bacigalupo Vasto Marina - Ovidiana Sulmona

Passo Cordone - S. Salvo

Raiano - Scafa Cast

Piazzano - Val Di Sangro