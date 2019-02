Verso le Regionali, Progetto Lanciano chiede la candidatura di Giacinto Verna

"Come segretario politico, a nome di tutto il movimento Progetto Lanciano, chiedo al vice sindaco Giacinto Verna di compiere l'opera più grande: restituire a Lanciano e comprensorio rappresentatività”.

Esordisce così il coordinatore del movimento, Daniele Pagano, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio. “L'uomo del fare e dell'impegno, competente e trasversale come pochi, il volto nuovo del territorio! - commenta Pagano - A lui il compito di seguire con coerenza e continuità il percorso civico e virtuoso iniziato assieme al nostro amato Pino".

Con queste parole, Progetto Lanciano chiede ufficialmente a Verna di scendere in campo per la prossima campagna elettorale per le Regionali e di sciogliere le riserve in pochissimi giorni.

“Il movimento è pronto a fare la sua parte e siamo sicuri che il vice sindaco rappresenti il profilo più adatto per dare continuità al nostro pensiero civico e far tornare grande il nostro territorio. Ambiente, infrastrutture e sicurezza del territorio, edilizia scolastica e sociale, - sottolinea ancora Pagano - su queste basi il vicesindaco riceve pieno mandato di rappresentare città e territorio nella prossima campagna elettorale per la Regione, è il momento di fare un passo avanti rispetto al teatrino squallido della politica di questi giorni che nulla ha a che fare con il bene del nostro territorio. Ci auguriamo che su Verna converga la più ampia maggioranza possibile, da diversi mesi - spiega Daniele Pagano - abbiamo chiesto al sindaco una candidatura unitaria e di trovare la quadra, sarebbe stato un bel segnale ma oramai il tempo è scaduto. La nostra parte l'abbiamo fatta e non si dica che Progetto Lanciano non abbia fatto gioco di squadra, ci abbiamo provato in tutti i modi, evidentemente non c'è interesse a far emergere questa candidatura unitaria. Prendiamo atto e andiamo avanti."