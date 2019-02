Tra "Sport e Solidarietà", la festa natalizia dell’Unibasket

“Sport e Solidarietà” è la festa natalizia organizzata dall’Unibasket Lanciano per venerdì 21 dicembre al Palazzetto dello Sport di Lanciano. Una festa che, come dice il titolo stesso, vuole unire sport e solidarietà in una occasione gioiosa e conviviale dove potersi conoscere e condividere le diverse attività ma soprattutto dare la possibilità a tutti i partecipanti di consolidare il rapporto tra mondo sportivo e assistenza sociale.

Insieme agli sportivi dell’Unibasket, dai bambini al militanti nel campionato Serie C Gold, parteciperanno infatti anche gli enti e le onlus che quotidianamente operano nell’ambito del volontariato, e dell’assistenza sociale. Una preziosa occasione, insomma, per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore delle proprie attività.

“La nostra società, per inaugurare il suo nuovo percorso sportivo e sociale in città e nel comprensorio frentano, ha deciso di organizzare questo particolare evento. - commenta Giuseppe Russo, dirigente Unibasket - E sono già tanti i progetti che abbiamo nel cassetto per il 2019, sperando di coinvolgere sempre di più la società civile alle nostre attività”.

Tra le associazioni di volontariato che hanno dato la loro adesione ci saranno l’Ado, Aido, Araba, Altri Orizzonti, Joseph e Caritas Diocesana. Ci sarà inoltre tanto divertimento con i ragazzi del minibasket che guidati dagli istruttori daranno vita a mini tornei e gare. Spazio anche all’animazione curata dall’associazione New Crazy Lab, musica, doni natalizi e l’occasione per conoscere più da vicino il basket insieme ai ragazzi della prima squadra.