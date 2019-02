L’Athletic Lanciano fa male al Fresa: 2 a 0 nel recupero di campionato

Fresa a corrente alternata, Athletic che ritrova la vittoria. Dopo la convincente prestazione di domenica, i biancorossi perdono nel recupero disputatosi oggi contro l'Athletic Lanciano rinviato per lutto il 9 dicembre scorso (13ª giornata di andata).

La partita sorride ai rossoneri che si impongono per 2 a 0 con le reti di Barone e Giancristofaro riavvicinandosi alla vetta occupata dalla Virtus Ortona ora distante solo una lunghezza. Per la formazione di mister Marcello, invece, un'occasione persa per riavvicinarsi ai piani alti.

Domenica prossima l'Athletic riceverà il Roccaspinalveti con l'opportunità di tornare in testa al campionato considerato il turno di riposo della Virtus. I fresani avranno il derby in trasferta contro il Trigno Celenza fanalino di coda.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Ortona 30



Athletic Lanciano 29

Palena 26

Tollese 26

Paglieta 25



Roccaspinalveti 23

Pretoro 23

Fresa 20

Atessa Mario Tano 20

Rapino 19

S. Vito 15

Scerni 15

Palombaro 14

Casalincontrada 11*

Real Casale 7*

Trigno Celenza 4



Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Palena

Athletic Lanciano - Roccaspinalveti

Casalincontrada - S. Vito

Paglieta - Real Casale

Pretoro - Tollese

Rapino - Atletico Francavilla

Scerni - Palombaro

Trigno Celenza - Fresa

Riposa Virtus Ortona