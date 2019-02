"La Squilla di Pino", domenica 23 dicembre donazione al Renzetti

Un ECG Dinamico Holter è il primo regalo che la onlus Pino Valente farà alla comunità, nello specifico all’ospedale Renzetti di Lanciano, al reparto di Pronto Soccorso.

Ed è stata scelta la mattina della Squilla, domenica 23 dicembre, per questa donazione. Una giornata scelta non a caso perché, per un lancianese vero come Pino, la Squilla è una delle tradizioni più sentite.

“La Squilla di Pino” sarà dunque l’occasione per donare un ECG Dinamico Holter al Pronto Soccorso, acquistato grazie alla raccolta fondi effettuata in occasione dell’evento “Perbene - In ricordo di Pino Valente” del 26 settembre scorso, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, di cui sarà presentato un resoconto economico.

La mattina sarà anche occasione per portare Babbo Natale nel reparto di Pediatria per donare giochi, allegria e divertimento.