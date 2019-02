Il Lanciano si riprende la vetta solitaria: sconfitto il Vasto Marina. Casalbordino e San Salvo ko

Il Lanciano torna a guidare in solitaria il girone B di Promozione. Il big match va infatti ai rossoneri che al "Biondi" sconfiggono la Bacigalupo Vasto Marina per 3 a 0. La trasferta già difficile si era fatta ancor più ardua a causa dell'assenza di bomber Letto. La spinta offensiva del Lanciano incrementata dal fattore campo si fa sentire e 25'pt La Selva rompe gli equilibri ribadendo in rete un pallone respinto dall'ottimo intervento di Marconato. L'attacco già mutilato dei vastesi perde un altro pezzo poco prima del 40'pt quando Cesario viene espulso per doppia ammonizione.

Nella seconda frazione di gioco la vittoria viene messa al siuro dai rossoneri con le reti di Quintiliani e Verna. Il Vasto Marina resta secondo conservando 8 punti di vantaggio sul Casalbordino sconfitto dalla Fater Angelini Abruzzo per 3 a 2.

CAOS SAN SALVO - In settimana il San Salvo ha vissuto momenti non proprio confortanti: la società ha registrato dimissioni in serie tra le quali quelle del Ds Rudy D'Amico e dell'allenatore Castellano. Tutti i giocatori sono stati svincolati, alcuni sono già scesi in campo oggi con altre squadre e la rosa è ridotta all'osso. Oggi in campo sono scesi i componenti della formazione Juniores (età media molto al di sotto dei 18 anni) allenati da mister Menna. Contro il Piazzano finisce 4 a 0 per gli ospiti in gol con Abbonizio, Jelicanin, Fonseca e Bosco.

La società presieduta da Antonio Castaldo – che parla di momento "delicatissimo" – andrà avanti fino al termine della stagione cercando di salvare il salvabile, poi si conoscerà il destino della squadra con 50 anni di storia alle spalle.

LA 17ª GIORNATA

Bucchianico - River Chieti 1-0

Casolana - Raiano 2-2

Fater Angelini Abruzzo - Casalbordino 3-2

Lanciano - Bacigalupo Vasto Marina 3-0

Ovidiana Sulmona - Passo Cordone 1-1

S. Anna - Villa 0-1

San Salvo - Piazzano 0-4

Scafa Cast - Ortona 3-2

Val di Sangro - Fossacesia 0-0

LA CLASSIFICA

Lanciano 42

Bacigalupo Vasto Marina 39

Casalbordino 31

Ortona 30

San Salvo 29

Scafa Cast 25

Fater Angelini 23

Villa 23

River Chieti 22

Val Di Sangro 21

Bucchianico 18*

Piazzano 18

Fossacesia 18

Raiano 17*

Ovidiana Sulmona 17

S. Anna 16

Casolana 13

Passo Cordone 11

LA PROSSIMA GIORNATA

Scafa Cast - Bacigalupo Vasto Marina

San Salvo - Casalbordino

Ovidiana Sulmona - Ortona

Fater Angelini - Passo Cordone

Fossacesia - Piazzano

Lanciano - Raiano

Casolana - River Chieti

Val Di Sangro - S. Anna

Bucchianico - Villa