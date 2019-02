Di Maio a Lanciano e nessun incontro con l’amministrazione, scatta la polemica

All’indomani della visita del vice premier e ministro Luigi Di Maio [LEGGI QUI] , in città monta la polemica. Già, perché l’esponente dei 5 stelle, ieri era a Lanciano ovviamente per fare campagna elettorale per la candidata alla presidenza della Regione Abruzzo Sara Marcozzi.

Ma Di Maio, vice premier di Giuseppe Conte assieme a Matteo Salvini, e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, resta pur sempre una delle maggiori cariche istituzionali e politiche del Paese, quindi perché non invitarlo in Comune per discutere con lui dei maggiori problemi del territorio?

A chiederselo per prima è stata la consigliera di opposizione Tonia Paolucci che, con un post sulla sua pagina Facebook, ha scoperchiato il vaso di Pandora e aperto un dibattito tra ragioni del sì e del no. “Oggi il nostro territorio sta perdendo un'altra buona occasione, solo perché si alzano sempre e solo gli steccati della politica, - scriveva ieri la Paolucci sui social - pensando di essere sempre migliori degli altri, parlando di risultati amministrativi che certamente non vanno spiegati alla politica ma ai cittadini, perché sono solo loro che possono valutare l'operato o il non operato della politica”.

E in tanti, sui social, le hanno dato ragione, chiedendo un incontro dell’Amministrazione con il vice premier per parlare di sanità, trasporti, viabilità e soprattutto tribunale.

“Oggi a Lanciano piaccia o non piaccia viene il vice premier e Ministro della Repubblica Italiana, - proseguiva la consigliera nel suo post - perché non invitarlo a salire a Palazzo di Città in un incontro istituzionale nel quale parlare e confrontarsi sui problemi che attanagliano il nostro territorio e soprattutto fare una concreta azione corale di tutto il consiglio comunale chiedendo un impegno sul nostro tribunale, spiegandogli le ragioni del no”.

“Avrebbe dovuto essere Di Maio a chiedere un incontro con gli amministratori e non viceversa”, ha controbattuto la maggioranza. Insomma, non c’è stato alcun incontro tra Comune di Lanciano e vice premier; occasione mancata o scelta giusta?