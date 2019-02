Come realizzare un bel presepe? Ce lo spiegano gli Amici del Presepio

Arte, manualità e attenzione a tecniche sempre nuove, ma soprattutto passione, fede e attenzione quasi maniacale per i particolari. Sono questi gli ingredienti che contribuiscono a creare gli artistici presepi dei soci dell'associazione Amici del Presepio.

E nei giorni in cui tutti sono alle prese con gli addobbi natalizi in casa, noi siamo andati nella loro sede, per scoprire i segreti di realizzazioni così belle e le tecniche più all'avanguardia.