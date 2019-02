Luigi Di Maio a Lanciano: "stateci vicino, ora ne abbiamo bisogno"

Sanità, trasporti, infrastrutture, economia e lavoro. Hanno parlato di questo i parlamentari e gli amministratori regionali del Movimento 5 Stelle insieme al vice premier Luigi Di Maio, oggi in piazza Plebiscito a Lanciano con la candidata alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi.

Nonostante i pochi gradi sopra lo zero, in tanti hanno voluto ascoltare dal vivo le parole del vice premier e Ministro del Lavoro per la prima volta a Lanciano, dopo la visita di questa mattina alla Honeywell di Atessa.

Ha parlato di reddito di cittadinanza, quota cento, innalzamento pensioni minime e nuove leggi per facilitare l’occupazione giovanile e non, nel suo discorso in piazza, di Europa e di manovra al vaglio a Bruxelles, garantendo comunque il mantenimento di tutte le promesse.

“Stateci vicino - ha concluso Di Maio - che in questo momento ne abbiamo davvero bisogno”.