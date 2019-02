Fondi a EMF, per Tonia Paolucci "sono solo chiacchiere"

"La rassicurazione del sindaco Mario Pupillo di garantire un contributo comunale all'Estate Musicale Frentana, così da salvare gli appuntamenti natalizi, è reale o si tratta dell'ennesima e infondata promessa, legata all'imminente avvio della campagna elettorale per le Regionali?".

E' l'interrogativo che pone Tonia Paolucci, capogruppo di Libertà in Azione al consiglio comunale di Lanciano.

"E' quantomeno strano - continua - che sia bastata una sola settimana per trovare una soluzione al grido d'allarme dell'Estate Musicale e soprattutto per reperire (dove?) i fondi. Eppure il direttivo dell'associazione aveva denunciato il problema già a maggio scorso, incassando subito il solito impegno a risolvere tutto da parte del primo cittadino. Peccato che nei mesi successivi Pupillo e i suoi non abbiano fatto nulla di concreto per salvare l'Estate Musicale: niente di niente, nemmeno per quanto riguarda la pianificazione dell'attività di una realtà culturale da sempre simbolo di Lanciano e del suo territorio, che ha valorizzato tanti talenti da tutto il mondo e portato in città musicisti di fama internazionale".

La Paolucci stigmatizza anche il fatto che finora non è stato nemmeno lontanamente pensato l'impianto del bilancio di previsione del Comune per il 2019.

"E questo - sottolinea - fa capire fino in fondo che quelle di Pupillo sono solo chiacchiere, perché non c'è alcuna certezza dei fondi che il prossimo anno andranno all'Estate Musicale. E' l'ennesima magra figura per questa amministrazione sul fronte della cultura, che forse salverà le apparenze per qualche settimana (come avvenuto con il concerto, mai svolto, accollato alla Scuola Civica di Musica), ma che purtroppo si infrangerà sulla realtà dei fatti e sul futuro dei corsi musicali estivi a Lanciano. Noi ovviamente speriamo di essere smentiti, e incrociamo le dita perché questo avvenga, perché siamo davvero convinti che la cultura possa essere un'opportunità di sviluppo e di lavoro, che non può essere liquidata con la mancanza di fondi o paragonata a una sagra di campagna".