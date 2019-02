Parcheggi blu gratis nei pomeriggi dal 17 al 24 dicembre

Il pagamento elettronico con carte di debito o credito e contactless sui quattordici nuovi parcometri dei parcheggi blu di Lanciano sarà disponibile da gennaio 2019. Lo ha comunicato la società Soluzioni Mobilità Ecocompatibili di Ancona all'Anxam Multiservizi di Lanciano, motivando il differimento del servizio di pagamento elettronico per ragioni tecniche legate all'attivazione dei POS installati su ogni parcometro.

Inoltre, saranno sospesi i pagamenti dei parcheggi blu, da lunedì 17 a venerdì 21 dalle ore 18 alle ore 19.30 e i pomeriggi di sabato 22 e lunedì 24.

“Ringrazio il presidente di Anxam Camillo Colaiocco per aver prontamente accolto la nostra richiesta di sospendere il pagamento dei parcheggi blu nelle ultime ore del giorno da lunedì a venerdì della prossima settimana e nei pomeriggi di sabato e lunedì 24. - commenta l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - Vogliamo andare incontro all'utenza alle prese con la novità dei parcometri in un periodo in cui il centro è molto frequentato in vista delle prossime festività natalizie ed evitare possibili disagi al momento del pagamento, che fino a gennaio si potrà effettuare solo con le monete. Per questo abbiamo voluto, d'accordo con i commercianti del centro, - prosegue la Caporale - sospendere il pagamento dei parcheggi blu da lunedì 17 a venerdì 21 dalle 18 alle 19.30 e l'intero pomeriggio di sabato 22 e lunedì 24”.

Gli orari dei parcheggi a pagamento sono i seguenti: dal lunedì al sabato, escluso domenica e festivi, dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 con orario solare e dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21 con orario legale. Le tariffe: 0.50 euro la prima, 0.50 euro la seconda ora, 1.50 euro la terza ora e le successive (importo minimo 50 centesimi per un'ora di sosta).