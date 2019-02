Carabinieri rintracciano e arrestano 43enne per evasione

Nella tarda mattinata di ieri, 12 dicembre, I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Lanciano, nel corso di uno specifico servizio di prevenzione finalizzato all’individuazione di soggetti di interesse operativo, hanno intercettato P.F., un 43enne di Lanciano, accertando che lo stesso, da alcuni giorni, si era allontanato da una comunità terapeutica di Ravenna dove stava scontando una condanna in regime di detenzione domiciliare

I militari dell’Arma, infatti, intervenuti in un’abitazione di Lanciano per effettuare il controllo di un altro soggetto sottoposto ad analoga misura restrittiva, hanno notato la presenza del P.F. nell’ appartamento e, di conseguenza, hanno proceduto all’identificazione del sospetto sul conto del quale si è scoperto che non poteva trovarsi a Lanciano poiché soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale. A conclusione degli accertamenti, il P.F. è stato pertanto dichiarato in arresto per il reato di evasione e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria frentana che disponeva il giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.