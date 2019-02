Accordo trovato: l’EMF organizza i concerti Gospel e Capodanno

"L’Associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli prende atto dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale di Lanciano a versarle parte del contributo regionale dedicato al bicentenario di Fenaroli e della promessa di destinare alla stessa, un adeguato sostegno economico per la prossima stagione 2019 e comunica pertanto la propria disponibilità a farsi carico dell’organizzazione e svolgimento presso il teatro Fenaroli, del tradizionale Concerto Gospel di Natale, nonché dei Concerti di Capodanno". E' con questa breve ma significativa nota che il Cda dell'Associazione "Amici della Musica" comunica di aver trovato un accordo con l'Amministrazione comunale di Lanciano e riuscire, pertanto, ad organizzare i tradizionali concerti natalizi targati EMF.





Si terrà la sera di Natale, il 25 dicembre, alle ore 21, il concerto Gospel organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” e sarà il gruppo Nate Brown and One Voice ad esibirsi sul palco del teatro Fenaroli in occasione di questo appuntamento tanto atteso dai lancianesi.

Direttamente da Washington D.C., torna quindi a Lanciano, il gruppo gospel composto da 5 cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi “Nate Brown & Wilderness”, uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America; vincitori di molti premi e riconoscimenti. Nate Brown è il fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come Seven Sons of Soul.

Nate si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni, periodo in cui ha dimostrato di essere anche un ottimo insegnante, portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della Kellog’s Gospel Competition. Attualmente Nate ha la direzione musicale della First Baptist Missionary Church e fonda il Gentle Giant Music Minestries.

A salutare l’anno nuovo e l’inizio della 48esima stagione dell’Estate Musicale Frentana, nei concerti di Capodanno del 2 gennaio 2019, alle ore 18 e alle 21, ci sarà invece l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile, preparata e diretta dal Maestro abruzzese Paolo Angelucci.

Composta da tanti giovani allievi abruzzesi, l’orchestra vuole sottolineare, proprio in questo momento difficile dell’associazione, l’appartenenza di tutto il movimento musicale del territorio all’attività formativa e didattica di questa istituzione, presente nel cuore dell’Abruzzo e della città di Lanciano, da quasi cinquant’anni.

I biglietti, posto unico - 15 euro per entrambi i concerti, saranno in prevendita da Venditti, in corso Trento e Trieste a Lanciano ed in vendita al botteghino del teatro Fenaroli da un’ora prima dello spettacolo.