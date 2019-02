"Dalla terra ai beni comuni", tre giorni di sensibilizzazione verso ciò che è di tutti

Un modo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela dei beni comuni con incontri, tavoli tematici e convegni. “Dalla terra ai beni comuni” è l’evento organizzato dal Laboratorio Sociale Largo Tappia, Zona22, il Centro Documentazione Servizi Ambientali (CDCA), e Mercato Scoperto, al Polo Museale Santo Spirito dal 14 al 16 dicembre.

“Ci saranno tavoli tematici, laboratori e appuntamenti per i più piccoli - afferma Fabio Di Fabio, Laboratorio Sociale Largo Tappia - per parlare dei beni comuni, dall’acqua alla terra, al cibo, per creare maggiore consapevolezza”.

Ma il vero obiettivo è la firma con l'Amministrazione comunale di un regolamento dei beni comuni che dia la possibilità ai cittadini, in concerto con le istituzioni di prendersi cura di luoghi e spazi comuni, per eventi, iniziative e e rigenerazione urbana, aiutandosi a vicenda. Al momento, il regolamento è in discussione nella Commissione Statuto del Comune di Lanciano

I tavoli tematici tratteranno di rigenerazione urbana, della risorsa acqua, di usi civici e comunanze agrarie, agricoltura biologica. Spazio anche ai laboratori e mostre in collaborazione con gli alunni della scuola elementare Rocco Carabba.