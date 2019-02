Piano asfalti 2019: 600mila euro per strade e marciapiedi

Ammonta a 600mila euro l’importo che il Comune di Lanciano ha stanziato per lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi in città.

“Abbiamo voluto pensare non solo agli automobilisti questa volta, - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - ma anche ai pedoni che, ormai da troppo, lamentano una situazione precaria dei marciapiedi in città”.

Per i marciapiedi saranno investiti 100mila euro e le zone interessate sono: via per Fossacesia, via Ferro di Cavallo, via Milano, via Piave, i tratti più ammalorati di viale delle Rimembranze, via Isonzo, via Fiume, via Zara, via Montegrappa, via Veneto e piazza Dellarciprete nei pressi dell’ingresso di Villa delle Rose.

I sedici interventi in programma sulle strade, per un importo di 500mila euro, riguarderanno invece: via per Villa Stanazzo, (strada di collegamento da quartiere Santa Rita/Villa Stanazzo), via San Francesco d'Assisi (da via Milano verso la chiesa Sant'Antonio), i tratti più ammalorati di contrada Villa Pasquini in particolare strada comunale Santa Margherita e strada verso la Val di Sangro, la strada comunale della contrada Rizzacorno, strada comunale località Carrieri, strada Fontanelle/CastelFrentano, strada comunale Sant'Ostazio (Iconicella) realizzazione gabbionata per smottamenti, strada comunale Candeloro, tratto di strada comunale Santa Giusta, strada comunale San Giovanni in località Serre, via del Torrione, via Bologna, corso Bandiera, strada comunale confine in contrada Costa di Chieti, strada comunale Colle Pizzuto/Iconicella.

“Manteniamo gli impegni assunti con la cittadinanza per la manutenzione straordinaria delle strade: siamo al quinto piano asfalti della nostra Amministrazione, - sottolinea il sindaco Mario Pupillo - ben 3 milioni di euro investiti in 6 anni su un problema molto sentito dalla cittadinanza di cui intendiamo farci carico con puntualità ogni anno”.

I lavori saranno avviati entro la primavera/estate 2019. La Centrale Unica di Committenza procederà a pubblicare nei prossimi giorni le due gare (una per gli asfalti, una per i marciapiedi) con procedura aperta sotto soglia di rilievo comunitario.