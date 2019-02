Dora Bendotti appoggia Legnini: "adesso tocca a noi portare avanti questo progetto"

“Il sì di Giovanni Legnini rappresenta per me l’occasione per continuare a credere che la Politica sia un servizio, che ognuno di noi può impegnarsi a costruire basi solide per un futuro migliore e che la res pubblica deve essere servita e tutelata perché preziosa”.

Così Dora Bendotti commenta la candidatura di Giovanni Legnini alla presidenza della Regione Abruzzo. “Come assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano apprendere che Legnini sarà il candidato presidente del centro sinistra, mi rassicura e mi incoraggia. - prosegue - La sua figura al di sopra delle parti sono convinta che sarà l’arma vincente per noi che crediamo ancora nella buona e vera politica quella fatta “dalle e per” le persone, quella che si mette a disposizione del territorio in maniera costruttiva e non strumentale, superando le “vecchie” e sterili dinamiche legate ad un concetto di politica ormai superato. Adesso tocca a noi, cittadini d’Abruzzo, portare avanti questo nuovo e grande progetto e concretizzarlo”.

Parole di stima, quindi, per il vicepresidente del CSM Legnini da parte della Bendotti che sanno tanto di un coming out in vista delle prossime elezioni. L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano sarà tra i candidati che correranno verso L’Aquila?