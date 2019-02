Valentina Maio si dimette dal consiglio comunale

A due anni e mezzo dalle elezioni comunali a Lanciano, Valentina Maio, eletta nella lista Lanciano Vale, in appoggio al sindaco Mario Pupillo, decide di dimettersi, lasciando il suo posto alla prima dei non eletti, Samanta Cappelletti.

“Nelle ultime elezioni, la lista di Lanciano Vale, nata dall’impegno diretto dell’On. Camillo D’Alessandro, ha rappresentato la novità nel panorama lancianese, eleggendo due consiglieri comunali ed esprimendo, nella mia persona, un componente di Giunta. - commenta l’assessore Davide Caporale - Il consenso ottenuto ha consentito al sindaco Pupillo di arrivare primo in un non facile e scontato prima turno, grazie a coloro che si sono candidati ed hanno dato il proprio contributo rilevatosi determinante. Voglio ringraziare tutti i candidati, i consiglierei eletti ed, in particolare, Valentina Maio, - prosegue Caporale - imprenditrice, per l’impegno a Lanciano suo e della sua famiglia, per la disponibilità di allora e rinnovata oggi con la sua disponibilità a consentire, a quasi metà mandato, l’avvicendamento in consiglio comunale di una nuova figura, una donna, una professionista, la prima dei non eletti, Samanta Cappelleti”.

La candidatura della Maio, nel 2016, non passò di certo inosservata, soprattutto quando, a poche settimane dalle elezioni, la Virtus Lanciano, di cui era presidente, fallì tra mille polemiche. In questi due anni e mezzo, la Maio si è distinta per lo scarso impegno per la città e per le numerose assenze in consiglio comunale. Dal 1 febbraio al 17 agosto 2017, su dodici consigli, infatti, è stata presente solo tre volte, fanalino di coda tra i consiglieri frentani.