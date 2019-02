Luigi Di Maio a Lanciano sabato 15 dicembre

Sabato 15 dicembre, Luigi Di Maio sarà in piazza a Lanciano, con l’abruzzese Sara Marcozzi.

Dopo l’apertura dell’infopoint in corso Trento e Trieste lo scorso 24 novembre [LEGGI QUI], i grillini continuano a puntare su Lanciano e lo fanno proprio con il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio 2019, sarà in piazza Plebiscito con la candidata alla presidenza della Regione Sara Marcozzi.

L’appuntamento è quindi per sabato 15 dicembre, alle ore 16, in piazza Plebiscito.