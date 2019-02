Vivi Corso Roma, mercatini e animazione in occasione di Santa Lucia

Vivi Corso Roma, è il titolo della manifestazione che dà il nome agli eventi di Natale, promossi in corso Roma, da commercianti e parrocchia Santa Lucia.

Il 13 dicembre in occasione della festa della Santa, cui è dedicata una delle chiese più antiche di Lanciano, presente nel quartiere Borgo, a partire dalle ore 10, si svolgerà lungo la strada un mercatino promosso dagli stessi esercenti, che apriranno le botteghe allestendo gli stand all’aperto, con i loro prodotti, insieme ai ristoratori che hanno voluto aderire all’iniziativa.

In totale saranno circa 30 gli espositori, tra esercenti presenti lungo la strada e, altri standisti che li affiancheranno per arricchire ed integrare la loro offerta con: pietra della Majella, artigianato, abbigliamento, antiquariato, vendita e degustazione di prodotti tipici.

Per rendere omaggio a Santa Lucia, Santa della luce, e della vista, i commercianti del quartiere, grazie anche al contributo di alcuni sponsor e di alcuni residenti si sono autotassati per impreziosire con le luminarie l’intero corso Roma. Saranno 13 i punti luce che illumineranno l’antico Corso del Popolo, a partire dalla chiesa di Santa Chiara, fino a largo dei Tribunali, completando così l’opera avviata dall’Amministrazione comunale che ha dotato di luci la strada da piazza Plebiscito al Miracolo Eucaristico. Una cascata di luci bianche animerà il percorso dei visitatori per tutta la durata delle festività natalizie.

Il programma del 13 dicembre accanto all’animazione per bambini, con il trucca bimbi del Crazy Lab, le acrobazie di sapone di Mister Smile, il gigantesco gonfiabile di Harry Potter a cura dell’animazione Bel-Sav e la casetta di Babbo Natale con ricchi premi e tombolata per i più piccini, sarà affiancato alle ore 17:30 dalla processione in onore di Santa Lucia, cui farà da cornice la danza itinerante della gioia con cerchi di luce a cura di Anna Anconitano e del gruppo Danzare di gioia con Manuel D'Armi, organetto e zampogna (e Valter Campitelli con l’organetto il 16 dicembre). Inoltre nella suggestiva cornice di Corso Roma, si potranno ammirare le opere forgiate dalle abili mani dello scultore Antonio Di Campli, voce autorevole nel panorama artistico abruzzese.

L’associazione Chiese Aperte promuoverà le visite guidate nelle tre chiese presenti su corso Roma: Maria S.S. del Rosario; Santa Lucia (dove sarà allestito come consuetudine uno splendido presepe dagli Amici del Presepe – Sezione di Lanciano) e Santa Chiara. Mercatini ed eventi saranno presenti anche il 16 dicembre e il 6 gennaio.

In occasione dell’Epifania, in collaborazione con lo storico Domenico Maria Del Bello e l’Associazione Chiese Aperte, sarà possibile effettuare una visita guidata su corso Roma, con particolare attenzione oltre agli edifici di culto anche ai palazzi storici (ritrovo e partenza alle ore 10.30 in piazza Plebiscito). Durante la passeggiata saranno offerti dai commercianti e dai ristoratori di Corso Roma dolci tipici della tradizione lancianese.

Spazio anche alla solidarietà: nelle giornate del 16 dicembre e del 6 gennaio saranno presenti lo stand del Coordinamento provinciale UNICEF di Chieti e l’Associazione latino - americana in Italia ALI onlus, che raccoglierà medicinali per il Venezuela.