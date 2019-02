"Presepe in famiglia", il concorso dedicato ai presepi di casa

Il presepe più artistico, quello più scenografico e quello in famiglia. Saranno questi i primi tre premi del concorso “Presepe in famiglia”, per la prima volta coordinato e gestito dall’associazione Amici del Presepio, sezione di Lanciano.

“Quest’anno siamo noi ad organizzare questo concorso - spiega il presidente dell’associazione AIAP, Giovanni Roselli - e non la considero una vera e propria gara, ma solo un modo in più per invogliare le famiglie a fare il presepe in casa, vero simbolo del Natale”.

La partecipazione è aperta a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale che, in occasione del Santo Natale, allestiscono nelle proprie case il caratteristico presepe nel periodo compreso dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, all’Epifania.

Per partecipare si dovrà compilare il modulo di adesione che sarà reperibile nell’area del sito dell’AIAP-Lanciano oppure nella tabaccheria in corso Trento e Trieste n.120 a Lanciano. E’ possibile partecipare fino al 23 dicembre, mentre la premiazione ci sarà il 13 gennaio 2019, in una cerimonia ufficiale nella sala Mazzini.