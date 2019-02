EMF, Donato Renzetti dà le dimissioni dalla direzione artistica

“Dopo aver appreso dei mancati finanziamenti per il 2018, e dell'indisponibilità ai finanziamenti per il prossimo anno e immaginando già da prima che i finanziamenti sia comunali che regionali non sarebbero arrivati, per le solite false promesse, pur con enorme dispiacere, visto l’affetto che da ben quasi cinquant’anni mi lega alla Fenaroli, devo dopo riflessione dare le dimissioni”.

Con questa lettera al Cda dell’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli, a due anni dal suo incarico, il Maestro Donato Renzetti dà le sue dimissioni dal ruolo di direttore artistico EMF.

“Lo faccio constatando ancora una volta - prosegue Renzetti nella lettera - che la politica regionale e comunale a livello culturale ha cancellato, senza nemmeno tener conto del lavoro e dei successi degli ultimi anni, quasi cinquant’anni di storia e tutto quanto nel passato è stato creato e che ha dato alla città lustro, formazione, cultura e alta considerazione da parte di tutto il mondo culturale a livello mondiale”.

E così come anticipato già nei mesi scorsi, dopo l’annullamento della settimana dedicata alla Festa di Santa Cecilia, anche il Gospel di Santo Stefano ed i tradizionali concerti di Capodanno targati EMF quest’anno non ci saranno, proprio a causa del mancato arrivo dei fondi.

“L’associazione "Amici della Musica" Fedele Fenaroli - si legge in una Cda - ha deliberato la cancellazione dei tradizionali concerti di Santo Stefano con il Gospel di Natale, e i concerti di Capodanno dell'Orchestra Internazionale Giovanile, a causa del mancato arrivo dei fondi regionali per il bicentenario della morte di Fedele Fenaroli e del saldo dei previsti fondi comunali. A questo si aggiunge inoltre l'indisponibilità, comunicata dallo stesso Comune, a finanziare la prossima stagione musicale del 2019. L'Associazione, pertanto, - prosegue la nota - prendendo anche atto con profondo rammarico delle dimissioni del Maestro Donato Renzetti da direttore artistico EMF, convoca l'assemblea dei soci per il giorno 17 dicembre 2018, per decidere in merito alla prosecuzione o cessazione della propria attività”.

Il sindaco Mario Pupillo però, durante la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale del teatro Fenaroli, non ci sta e rimanda al mittente le accuse. “Volevamo inserire il concerto di Capodanno dell’EMF nella stagione teatrale, ma il Cda ieri sera ha rifiutato la nostra proposta. - spiega il sindaco - Eravamo pronti a predisporre il pagamento del concerto, ma gli Amici della Musica non hanno accettato le nostre condizioni”.