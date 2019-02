A Lanciano da oggi attivi i nuovi parcometri

14 nuovi parcometri, con possibilità di pagamento anche con carte di credito e bancomat sono, da oggi, funzionanti nei 480 stalli in giro per la città di Lanciano. Da oggi, infatti, sarà più semplice parcheggiare nelle strisce blu e pagare anche se non si hanno spicci nel portafogli.

“Siamo riusciti entro l’anno a fare ciò che ci si chiedeva, ovverosia omologare i parcometri e renderli più smart ed al passo coi tempi. - ha commentato Camillo Colaiocco, presidente Anxanum Multiservizi, gestore del servizio - Durante il primo mese, abbiamo deciso di lasciare anche i vecchi parcometri per far abituare gli utenti al cambiamento con gradualità e da gennaio si parte davvero”.

Per il primo anno i parcometri saranno a noleggio, per una spesa a carico del gestore di 30mila euro. “Oltre alla possibilità pagare con carte di credito e bancomat - spiega l’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale - sarà necessario inserire il proprio numero di targa così da scoraggiare il mercato dei tagliandi tra i ‘parcheggiatori abusivi’. Dal prossimo anno, si sta inoltre pensando di collegare un’app al servizio, - prosegue la Caporale - così da poter pagare, e prolungare, la sosta anche dal proprio smartphone, anche a distanza”.