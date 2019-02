Furti di auto e nelle scuole: arresti nelle province di Chieti, Foggia e Isernia

Dopo gli arresti di venerdì scorso, un'altra operazione dei carabinieri del comando provinciale di Chieti sta interessando le province di Chieti, Isernia e Foggia.

"I carabinieri del comando provinciale di Chieti – spiegano le forze dell'ordine – stanno eseguendo dall’alba, nelle province di Chieti, Isernia e Foggia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Lanciano, su richiesta della locale Procura, nei confronti di persone indagate a vario titolo di furto aggravato e ricettazione, con l’esecuzione di numerosi decreti di perquisizione, in relazione a furti in scuole e abitazioni, nonché razzie di autoveicoli in varie zone sull’Adriatico".

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa alle 11 a Chieti.