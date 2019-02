50 anni dopo Lanciano celebra la rivolta delle Tabacchine

E’ stato ufficialmente scoperto ieri mattina, domenica 2 dicembre, in viale Cappuccini il pannello che ricorda e celebra la protesta delle Tabacchine del 1968. Durante la celebrazione, organizzata dal Comune di Lanciano, in collaborazione con la sezione locale dell’ANPI, I Colori dell’Iride, L’Altritalia e la compagnia Il Piccolo Resto, è stata ricordata questa rivolta senza precedenti che vide le donne operaie lancianesi in prima linea per difendere il proprio lavoro ed, in un certo senso, la propria emancipazione.

50 anni dopo resta forte e ben saldo il ricordo per una pagina della storia frentana che, dopo tanto tempo commuove e rende ancora orgogliosi.