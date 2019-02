Ancora una vittoria per l’Athletic Lanciano, terzo posto per il Roccaspinalveti. Fresa e Real pari

Il Roccaspinalveti continua a stupire e fa sua l'intera posta in palio nella gara odierna contro il Palena. I biancoverdi di mister Travaglini, protagonisti di una gara dall'alta intensità agonistica, si impongono di misura, 1 a 0, grazie alla rete di Vincenzo Masciluongo e salgono al terzo posto insieme alla Tollese a quota 23.

In testa c'è l'Athletic Lanciano non intenzionato a lasciare la testa della classifica. I rossoneri vincono 3 a 0 sul campo del Palombaro grazie alle reti di Chiarini, Di Meco e Marconetti e restano a +2 dalla seconda, la Virtus Ortona (2 a 1 al Pretoro). Ancora una prestazione convincente di Barone dopo la doppietta di domenica scorsa.

Il Fresa perde terreno, in casa contro il Rapino finisce 1 a 1. I biancorossi di mister Marcello vanno in gol con Gabriele Ottaviano e restano fermi a quota 17 dopo aver assaporato la vetta nella prima parte di campionato. Domenica prossima i fresani sfideranno in trasferta la capolista.

Va male allo Scerni contro il Paglieta: 2 a 0 in trasferta. Il Real Casale contro l'ultima in classifica, l'Atletico Francavilla, fa 2 a 2 grazie alle reti di De Cillis e Dell'Osa. Infine, il Trigno Celenza continua a perdere: 3 a 0 dal San Vito e ultimo posto lontano un solo punticino.

LA 12ª GIORNATA

Fresa - Rapino 1-1

Paglieta - Scerni 2-0

Palombaro - Athletic Lanciano 0-3

Real Casale - Atletico Francavilla 2-2

Roccaspinalveti - Palena 1-0

S. Vito - Trigno Celenza 3-0

Tollese - Atessa Mario Tano 2-1

Virtus Ortona - Pretoro 2-1

Riposa Casalincontrada

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 26

Virtus Ortona 24

Roccaspinalveti 23

Tollese 23

Paglieta 22

Pretoro 20

Palena 20

Fresa 17

S. Vito 15

Atessa Mario Tano 14

Rapino 13

Scerni 12

Casalincontrada 11

Palombaro 11

Real Casale 7

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Roccaspinalveti

Athletic Lanciano - Fresa

Casalincontrada - Real Casale

Palena - Atletico Francavilla

Pretoro - Palombaro

Rapino - Tollese

Scerni - S. Vito

Trigno Celenza - Virtus Ortona

Riposa Paglieta