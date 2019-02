Rivolta delle Tabacchine, pannelli a ricordo della protesta

A 50 anni dalla Rivolta delle Tabacchine, domani domenica 2 dicembre, alle ore 11, in viale Cappuccini, nei pressi del sito dell’ex tabacchificio in viale Cappuccini, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei pannelli illustrativi relativi alla protesta che le operaie, occupando la fabbrica, portarono avanti tra maggio e giugno del 1968 per difendere il posto di lavoro.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Mario Pupillo, la ex tabacchina Iolanda Cardinelli, l'etnologo e saggista Emiliano Giancristofaro e l'ispettore onorario del MiBac, Domenico Maria Del Bello.

Alle 17.15 nella Casa di Conversazione, verrà invece proiettato il video "La Città del Tabacco", a cura di Paolo Sideri, adattamento video dell'omonimo spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Il Piccolo Resto e dall'Associazione L'Altritalia con la regia di Eva Martelli [LEGGI QUI].

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Lanciano, in collaborazione con l'Anpi Lanciano sez. Trentino La Barba, da un progetto a cura dell'associaizone L'Altritalia e compagnia Il Piccolo Resto.