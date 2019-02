Le donne imprenditrici nel calendario 2019 dei Colori dell’Iride

E’ dedicato alle donne imprenditrici il calendario 2019 dell’associazione I Colori dell’Iride presentato questa mattina nella Casa di Conversazione di Lanciano e giunto alla sua sesta edizione, il cui ricavato sarà interamente devoluto allo sportello SOS Iride.

“Abbiamo cercato di rappresentare le tante donne che in ogni campo sono impegnate ogni giorno a costruire occasioni di crescita per se stesse e per la propria azienda, ad innovare, ricercare, mantenersi in equilibrio in tempi da tutte definiti difficili”, commenta la presidente dell’associazione Patrizia Di Rocco.

Dalle foto, scattate dai soci dell’associazione Social Photography Street 6212, emergono la soddisfazione per aver trasformato l’apparente fragilità femminile in forza inaspettata dai più e a volte anche da se stesse. Donne, madri, mogli, figlie e anche imprenditrici. I ruoli si integrano con qualche affanno e anche tanto spirito di sacrificio, ma con grande orgoglio e tanta passione.

Si avverte un valore aggiunto nelle imprese guidate da donne, che proviene dall’appartenenza di genere ed è la capacità di stabilire relazioni, di essere empatiche, complici, di mettere in campo quella sensibilità che qualifica l’ambito relazionale.

12 foto per 12 donne manager per dire che l’impresa è donna anche se, in fondo, essere donne oggi è un’impresa.