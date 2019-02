Luci d’artista, pista di pattinaggio e animazione per il Natale a Lanciano

Luci d’artista, pista di pattinaggio, spettacoli per i più piccoli e mercatini. E’ questo il menù natalizio che quest’anno Amministrazione comunale ed associazioni mettono sul tavolo per le festività 2018 a Lanciano.

“Vogliamo che Lanciano torni ad essere un polo che attragga turisti e che, durante il periodo di Natale, possa essere il centro dello shopping dei regali da mettere sotto l’albero. - afferma l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - Per questo abbiamo acquistato le luci per le strade del centro, per un ammontare di 10mila euro e abbiamo dato tutta la nostra collaborazione alle associazioni, che ringraziamo, per abbellire la nostra città”.

Da domani, sabato 1 dicembre, fino al 6 gennaio, aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Plebiscito e, a cura del consorzio Le Vie del Commercio primo appuntamento con le iniziative di “Il Natale brilla in centro” con il concerto itinerante degli Angel’s Eyes Gospel Choir on Christmas Street lungo corso Trento e Trieste. Domenica 2 e sabato 15 dicembre, sempre a cura delle Vie del Commercio, giochi e animazione per bambini con Natalemeis in corso Trento e Trieste.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, invece, a cura dell’associazione St’Art, in piazza Plebiscito, Christmas Village 2018 con mercatini con artigianato artistico, stand enogastronomici e animazione per bambini.

Giovedì 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, torna la festa a lei dedicata in corso Roma tra mercatini, enogastronomia, spettacoli e visite guidate a cura dell'associazione Vivi Corso Roma; iniziativa che si ripeterà anche domenica 16 dicembre mentre, lungo corso Trento e Trieste “concerti di musica” degli allievi della Scuola Civica di Musica Fenaroli di Lanciano. Ultimo appuntamento, prima del Natale, venerdì 21 dicembre, alle ore 17, laboratorio di arte circense e circo ludobus dell’animazione Belsav.

“Ma la novità dell’anno è senza dubbio data dalle luci d’artista che saranno installate in corso Trento e Trieste. - spiega Monica Bono, delle Vie del Commercio - Sei sfere del diametro di 3,5 metri saranno posizionate a zigzag lungo il corso. Sarà possibile anche camminare all’interno delle installazioni e, speriamo, condividere i propri selfie sui social. Questa è la dimostrazione - sottolinea la Bono - di come quando i progetti siano concreti, belli e programmati, non è poi così difficile chiedere l’aiuto, anche economico, dei commercianti”.