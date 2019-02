Feste di Settembre, pubblicato il bando per il nuovo presidente

Dopo i due anni con il comitato presieduto da Maurizio Trevisan, l’Amministrazione comunale promuove un nuovo bando per la raccolta delle adesioni alla candidatura per la selezione della presidenza del Comitato organizzatore delle tradizionali “Feste di Settembre" per gli anni 2019 e 2020.

Ciascun cittadino interessato potrà presentare la domanda di partecipazione che dovrà pervenire entro le 12 del 29 dicembre 2018. La domanda potrà essere depositata a mano all’ufficio Urp comunale o inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it.

La domanda, oltre ai dati anagrafici ed ai recapiti, dovrà contenere il curriculum del candidato e l’idea progettuale della manifestazione. Inoltre, durante il periodo delle prossime Feste, l’area del terminal bus “Francesco Paolo Memmo” potrebbe essere interessata da lavori di manutenzione e adeguamento. In tal caso si renderà necessaria l'individuazione, di concerto con l’Amministrazione, di uno spazio alternativo per le giostre, nel rispetto delle norme TULPS e Circolari in materia di Safety & Security.

Due anni fa, erano state diverse le polemiche precedenti la nomina di Trevisan, soprattutto da parte degli altri partecipanti Maurizio Di Marco e Raffaele “Jair”. Chi saranno i contendenti quest’anno?