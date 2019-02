A Treglio torna il "Borgo dei Folletti"

Come d'incanto, si rianimerà, il prossimo 2 dicembre, nel centro storico di Treglio, “Il Borgo dei folletti”. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale “Treglio affresco” in collaborazione con il Comune, è giunta alla quarta edizione.

“Laboratori didattici, stand gastronomici, la Ruota della fortuna, fiabe animate, il truccabimbi, la possibilità di scattare foto con Babbo Natale, spettacoli itineranti, esibizioni musicali e il classico mercatino, con oltre 30 stand di artigiani ed hobbisti. Sono tante e più numerose le proposte rispetto agli altri anni – spiega Antonella D'Addario, presidente di “Treglio affesco” -. Il tutto respirando... il Natale che si avvicina”.

“Un appuntamento – aggiunge il sindaco Massimiliano Berghella – che richiama soprattutto i bimbi, che s'immergono nella magia delle favole e delle tradizionali feste di dicembre. Un evento per le famiglie, che possono anche fare acquisti, curiosando tra creazioni fatte a mano, e degustare prodotti tipici. Insomma, da non mancare”. L'apertura degli stand gastronomici è prevista già alle 10; l'inizio degli spettacoli e dei laboratori, tutti gratuiti, è fissato per le ore 15.