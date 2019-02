It’s All About Love, in viaggio con il fotografo Stefano Lotumolo

Si chiama It’s All About Love il progetto creativo di Stefano Lotumolo, giovane fotografo toscano che, due anni fa, ha deciso di prendere e partire alla scoperta di ciò che ci circonda e di se stesso.

E da questo viaggio, nel mondo e dentro di sé, sono venuti fuori un libro, una mostra fotografica che porta in giro per l’Italia ed un lungometraggio, interamente autoprodotto, che ci raccontano come poi alla fine, ruoti tutto attorno all’amore e come il vero motore del mondo sia la fiducia, verso se stessi e verso gli altri.