Rubato l’albero di Natale dell’onlus Altri Orizzonti

E’ stato rubato tra venerdì 23 e domenica 25 novembre l’albero di Natale nella sede in via Follani dell’associazione Altri Orizzonti Onlus che si occupa da anni di salute mentale.

"Un piccolo albero che ai più potrebbe apparire insignificante - dicono dall’associazione - ma che per gli utenti, i volontari e tutti coloro che vivono la nostra realtà è simbolo di aggregazione e famiglia, perché decorato insieme in allegria, addobbato di oggetti interamente realizzati dagli utenti”.

Il disagio mentale, problema reale e molto diffuso, è ignorato dalla nostra società che spesso e volentieri stigmatizza il problema e spinge chi ha bisogno ai margini, provocandone l’isolamento.

“Per questo motivo - spiega ancora l’associazione Altri Orizzonti - l’albero, come ogni attività socio-riabilitativa svolta nella nostra associazione, assume valore terapeutico in quanto permette agli utenti di scoprire capacità, inclinazioni e competenze finora sconosciute in un contesto inclusivo e di integrazione. Ci chiediamo quale sentimento vi abbia spinto a compiere un simile e riprovevole gesto, - prosegue la nota di Altri Orizzonti - di per sé assurdo e reso ancor più vergognoso per il valore che l’albero assume all’interno dell’associazione. Questo episodio suscita in noi rabbia e ci rammarica ma, allo stesso tempo, ci sprona a proseguire nelle attività con maggiore desiderio e impegno. L’albero avrà nuovamente vita, - chiude l’associazione - questo è certo, e auguriamo a tutti di riscoprire e apprezzare il vero senso del Natale”.