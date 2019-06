Sicurezza, consiglio comunale approva mozione

“La condivisione porta ottimi risultati per la città. Non posso che essere contenta di avere insieme a tutta la minoranza presentato all'attenzione del consiglio comunale una mozione sulla sicurezza urbana, regolamento della Polizia Municipale ed il ruolo della stessa, ed essere insieme a tutti i consiglieri comunali, al presidente del consiglio ed al sindaco arrivati dopo un confronto costruttivo ad una mozione condivisa”. A dirlo è Tonia Paolucci, consigliera di minoranza di Libertà in Azione, tra le promotrici della mozione, così come annunciato nella conferenza di sabato scorso [LEGGI QUI].

Il documento approvato pone la necessità sulla rielaborazione del regolamento della Polizia Municipale alla luce delle nuove norme, l'impegno di dotare l'organico, compatibilmente alle possibilità dell'ente, di altre unità, di valutare la possibilità di armare gli agenti, compatibilmente a quanto da loro stessi richiesto al sindaco [LEGGI QUI], per dare la possibilità di difendersi durante il controllo del nostro territorio. Inoltre attivare un tavolo di lavoro permanente dove si discuta e ci si confronti sulla tematica insieme agli attori che lavorano sul territorio.

Implementare inoltre la collaborazione tra Polizia Municipale e Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, attivare tutti gli strumenti per gestire, insieme agli attori della sicurezza e le autorità del territorio, al fine di perseguire gli obiettivi comuni di sicurezza urbana.

In sintesi i sottoscrittori si sono impegnati nel definire un nuovo ruolo della Polizia Municipale e nuove azioni da porre in essere in termini di sicurezza urbana, dandosi anche dei tempi stabiliti, entro il 30 settembre 2018. “Risultato molto importante per la nostra città e per tutti noi. - conclude la Paolucci - Ora a tutti buon lavoro per dare azione a quanto sottoscritto”.

Compiacimento anche da parte del sindaco Mario Pupillo per il risultato condiviso. "Saluto con soddisfazione la mozione che, con una condivisione quasi totale dei consiglieri e al termine di un proficuo e costruttivo confronto tra maggioranza e minoranza, impegna l'Amministrazione a istituire un tavolo di lavoro in cui saranno rappresentate tutte le forze consiliari per individuare percorsi e strumenti che consentano di implementare il controllo del territorio, partendo dalle azioni già messe in campo in questi anni. Mi riferisco alla videosorveglianza dei punti cruciali di ingresso e uscita dalla città con oltre 30 telecamere tra loro connesse a servizio della Polizia di Stato, - spiega - all’assunzione di due agenti di PM nel 2018 e altri due nel 2019, il confronto e la collaborazione costante e quotidiana tra PM e tutte le Forze dell'Ordine, la riqualificazione a led dei circa 6000 punti luce dell'intero territorio comunale per una maggiore e più efficace illuminazione pubblica”.

Nel corso dei lavori del tavolo sarà approfondita, anche dal punto di vista della sostenibilità economica, la questione inerente la richiesta delle rappresentanze sindacali della PM di dotare gli agenti di armamenti.

"La mia soddisfazione - afferma Pupillo - nasce dal fatto che maggioranza e minoranza abbiano deciso di rendere istituzionale il confronto su un tema così delicato come quello della sicurezza urbana: un'iniziativa che ci mette al riparo da alcune derive che talvolta fanno presa solo sulla percezione, senza un'attinenza alla realtà. La riprova la troviamo nelle reazioni eclatanti e emotive che avvengono successivamente ad alcuni fatti di cronaca che, appunto perché isolati, destano clamore. Unitamente a questa iniziativa, - conclude - ribadisco la ferma determinazione di proseguire insieme nell'azione a difesa del presidio di giustizia del Tribunale in un'azione coordinata con il Comune di Vasto”.