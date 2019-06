Sole e coccole per Canile in Festa 2018

In tanti ieri, domenica 27 maggio, hanno scelto di trascorrere la propria mattinata al canile di Lanciano, portando un po’ di affetto, crocchette e medicinali agli ospiti del rifugio municipale.

Complice la bella giornata, tante famiglie che hanno affollato la struttura in Villa Martelli, magari alla ricerca di un cucciolo da portare a casa o solo per coccolare chi una famiglia ancora non ce l’ha.

“Al momento sono 208 i cani che ospitiamo. - dice Adele Saltarella, responsabile dell’associazione Quattrozampe Lanciano che si occupa della gestione del canile - Ogni anno ne vengono adottati circa 120, ma il numero di vecchietti, che purtroppo difficilmente conosceranno il calore di una casa è alto. Circa il 70% dei nostri ospiti è ultradecennale”.

Anche i problemi strutturali del rifugio, che guarda con paura verso il costone che minaccia possibili frane ormai da anni, restano gli stessi. Ma la passione e l’amore con cui i volontari ogni giorno si dedicano al benessere degli ospiti a quattro zampe riescono a superare, ancora, ogni difficoltà.