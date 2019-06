Porte aperte al canile con la festa di primavera

Porte aperte al canile municipale di Lanciano domenica 27 maggio, dalle ore 9 alle 13, con la ormai solita festa di primavera. Nella mattinata di domenica sarà quindi possibile entrare nel rifugio di Villa Martelli per coccolare gli ospiti a quattro zampe e portare loro crocchette e scatolette di cibo, farmaci veterinari e antipulci, e candeggina e detersivi.

"Sarà una bellissima domenica mattina di festa per conoscere meglio il nostro canile rifugio e gli amici a quattro zampe, che potranno essere coccolati da grandi e piccini in un luogo sano e immerso nella natura. - commenta l’assessore all’Ambiente Davide Caporale - Si potrà contribuire alla giornata di festa portando quanto è possibile per dare una mano ai volontari che si occupano quotidianamente del canile. Colgo l'occasione - prosegue - per ringraziare l'associazione Quattrozampelanciano.it e il personale dell'Ufficio Ambiente e Tutela Animali del Comune di Lanciano per il lodevole impegno quotidiano che mettono nella gestione del rifugio municipale, un luogo importante della nostra comunità”.