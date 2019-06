EMF 2018, presentata la 47esima stagione didattica e concertistica

Sono 35 gli eventi concertistici della stagione 2018 dell’Estate Musicale Frentana presentati questa mattina e che prenderanno il via il prossimo venerdì 1 giugno, alle ore 18, nella cattedrale della Madonna del Ponte, con il concerto inaugurale che celebra il bicentenario della morte di Fedele Fenaroli.

E poi ancora quattro grandi orchestre, i Concerti del Parco, i tradizionali gospel ed il concerto di capodanno, la settimana di Santa Cecilia dedicata alle scuole e la direzione del concerto della notte di San Lorenzo del maestro Donato Renzetti. “Questa 47esima stagione è una delle più belle di sempre, musicalmente parlando. - dichiara Omar Crocetti, sovrintendente artistico dell’associazione “Amici della Musica” - e nonostante le oggettive difficoltà economiche e finanziarie, siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare. Il mio grazie va soprattutto al maestro Renzetti che quest’anno dirigerà per noi due orchestre e sarà il docente d’eccezione di un corso di direzione d’orchestra”.

Domenica 10 giugno, nel Parco delle Arti Musicali, ci sarà infatti il concerto finale della masterclass del maestro Renzetti che si terrà nella settimana precedente e per cui le richieste di adesioni sono già molte. “La nostra sfida, quest’anno, - afferma lo stesso Renzetti, direttore artistico EMF - è stata quella di attrarre quanti più allievi possibili ed il numero di richieste già arrivate ci fa ben sperare. Ed è proprio con questi numeri, supereremo i 400 musicisti, che riusciremo a portare sul palco repertori di un livello altissimo, come forse non accadeva da anni”.

Saranno quattro le grandi orchestre dell’Estate Musicale Frentana per tre grandi periodi di formazione. Dopo gli appuntamenti con le celebrazioni per il bicentenario della morte di Fedele Fenaroli e la quarta edizione della Notte del Parco, in programma per sabato 16 giugno, l’appuntamento con la musica è per sabato 21 e domenica 22 luglio, con l’Orchestra Giovanile “F. Fenaroli” diretta dal maestro Paolo Angelucci che si esibirà prima nel Castello Aragonese di Ortona e poi nelle Torri Montanare di Lanciano, insieme al solista Michele Di Toro.

L’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile terminerà, invece, il suo periodo di formazione, nel weekend del 28 e 29 luglio, con la direzione di Massimiliano Caldi, ancora ad Ortona e alle Torri Montanare. Il terzo periodo di formazione si concluderà con ben due concerti. Martedì 7 agosto, con la direzione di Simone Genuini ed il 10 e l’11 agosto, alle Torri Montanare e a San Giovanni in Venere a Fossacesia, con la straordinaria direzione del maestro Donato Renzetti.

“Nonostante le difficoltà, l’Amministrazione comunale di Lanciano prova sempre a fare la sua parte nel migliore dei modi per essere vicina a questa importante istituzione per la nostra città. - commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lanciano, Marusca Miscia - E lo faremo dal punto di vista economico e logistico, facendo in modo che, a differenza dello scorso anno, la piazza d’Armi delle Torri Montanare sia agibile per le orchestre dell’Estate Musicale Frentana”.

Una promessa ribadita anche dal sindaco Mario Pupillo, per evitare i concerti, poco apprezzati anche dal maestro Renzetti, in largo dell’Appello. “Il 22 luglio la piazza d’Armi delle Torri Montanare sarà senza dubbio pronta. - assicura Pupillo - E se dovessimo riscontrare problemi economici, siamo anche disposti a dirottare i fondi della stagione teatrale a questa istituzione che è patrimonio inalienabile della nostra città”.

Intanto, per ovviare all’esiguità dei fondi regionali, appena 6mila euro dal Furc (Fondo unico regionale per la cultura), il cda dell’associazione “Amici della Musica”, nella persona del presidente Franco Ruggieri, ha inviato una ufficiale richiesta alla Regione per un contributo straordinario compensativo in concomitanza con le celebrazioni del bicentenario della morte di Fedele Fenaroli. “Tale finanziamento - così come si legge nella missiva - di cui si è discusso nel corso di una riunione con l’assessore Silvio Paolucci ed il sindaco Mario Pupillo, permetterebbe l’attivazione di corsi di musica d’insieme estesi a tutto l’anno accademico a partire dalla stagione didattica anno 2018”.

E’ ancora possibile sottoscrivere un abbonamento per la stagione EMF 2018 didattica e concertistica nella segreteria dell’associazione in largo dell’Appello a Lanciano, ogni mercoledì e giovedì mattina, dalle ore 10 alle 12.30. Il programma della stagione è interamente consultabile sul sito www.estatemusicalefrentana.it.