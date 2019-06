L’Azzurra Basket vince la gara 1 dei play off contro la Robur Pescara

L’Azzurra Basket si aggiudica il match contro la Robur Pescara per 66 – 53 davanti al pubblico di casa, portandosi avanti nella serie. A vincere è stato lo sport, vista la bella giornata vissuta sabato al Palazzetto dello sport di Lanciano con la sfida tra le due squadre sul rettangolo di gioco per il match valido per gara 1 di semifinale playoff.

Partenza contratta per i padroni di casa che, di fronte ad un grande pubblico, non riescono a trovare con continuità il fondo della retina mentre la formazione ospite non fa sconti e colpisce ripetutamente sia nel pitturato che dall’arco dei 3 punti portandosi addirittura sopra di 15 punti (15-30) nel secondo quarto. Si va, quindi, negli spogliatoi con l’Azzurra che riesce comunque ad accorciare fino a -10.

L’intervallo ha riservato una graditissima sorpresa con alcune ragazze appartenenti al gruppo Noisy Crew, provenienti dalla palestra ginnica di Torino di Sangro, che hanno presentato una coreografia, ideata dalla loro insegnante Giovanna Antonelli, presentando diversi stili della street dance.

Terminato lo spettacolo dance, ricomincia quello cestistico con i frentani che iniziano a dare i primi segnali di ripresa, tanto da chiudere il terzo quarto sotto di soli 4 punti. L’ultimo quarto dà fuoco agli spalti, soprattutto con il primo sorpasso firmato Federico Luciani (classe 2000) che, allo scadere dell’azione, realizza un canestro con un alto coefficiente di difficoltà. Da quel momento l’Azzurra è inarrestabile e concede davvero poco ai pescaresi che sono costretti ad arrendersi in una partita che li ha visti sempre avanti nel punteggio.

La bomba finale del capitano chiude il match sul punteggio di 66-53 e l’Azzurra si porta così avanti nella serie. Gara 2 è in programma mercoledì 23 alle 21 presso il PalaElettra di Pescara e deciderà se l’Azzurra andrà direttamente in finale, in caso di vittoria, o se sarà necessaria gara 3 per decretare la finalista del campionato.