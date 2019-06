In centro a Lanciano discussione degenera in scazzottata

Un'accesa discussione, iniziata in un pubblico esercizio, è degenerata in scazzottata nel centro storico di Lanciano. Due uomini, entrambi del posto e probabilmente alticci, hanno iniziato a litigare in corso Duca degli Abruzzi venendo poi alle mani davanti agli occhi attoniti di commercianti della zona e passanti.

I due se le sono date di santa ragione fino a quando sono intervenute le forze dell'ordine per mettere fine al litigio. Sul posto anche l'ambulanza del 118 per prestare soccorso ai due. L'intervento dei soccorritori, con i mezzi nella stretta via del centro lancianese, ha bloccato il traffico per oltre mezz'ora, fino a quando la situazione non è tornata alla normalità.