"Mamma mia", gli alunni del De Titta-Fermi attori per una giusta causa

Sono circa 60 i ragazzi, tra attori e ‘tecnici’ dietro le quinte, dell’istituto De Titta-Fermi che giovedì 24 e venerdì 25 maggio diventeranno protagonisti del musical "Mamma Mia", al Ciak City di Lanciano in via Bellisario, per la regia di Teresa Motta.

Dopo mesi di lavoro e preparativi, gli alunni frentani si cimenteranno con due matinée riservati alle scuole del territorio, presentati da Raffaele Jair e due serali, con la presentazione di Enrico Giancristofaro e Gioia Salvatore.

L’incasso sarà interamente devoluto all’associazione AGBE onlus (associazione genitori bambini emopatici) che opera nel dipartimento di ematologia ed oncologia pediatrica nell’ospedale civile Santo Spirito di Pescara.

Gli spettacoli serali avranno inizio alle ore 21.