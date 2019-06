Tragedia, commedia e farsa, torna Calendimaggio

L’associazione culturale “Silvio Spaventa” di Lanciano, domani, sabato 19 maggio 2018 alle 18, al teatro Fenaroli di Lanciano, torna con l’appuntamento annuale con Calendimaggio - manifestazione inclusa nel mese della Cultura promosso dal Comune di Lanciano.

In scena “Pillole di teatro - La tragedia, la commedia, la farsa” spettacolo con la regia di Marino D’Antonio, che presenta i tre generi teatrali con altrettante pièce. In programma Luigi Pirandello “L’uomo dal fiore in bocca” (con Tonino De Laurentiis, Marino d'Antonio, Raffaella Di Donato), Stefano Benni “La moglie dell’eroe” (con Gigliola D'Antonio) e Achille Campanile “Acqua minerale” (con Saverio Carinci, Giovanni Martelli, Raffaella Di Donato).

Biglietteria presso il botteghino del teatro 18 e 19 maggio (16.30/19.30).