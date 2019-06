Fotografia e condivisione, giù il sipario per Immagina 2018

progetto fotografico “Io, uno di voi” realizzato da Roberto Colacioppo nel centro riabilitativo diurno L’acchiappasogni, l’edizione 2018 di Immagina - Revolution , photo festival organizzato dall’associazione Social Photography Street 6212 , in collaborazione con il FIOF (Fondo Italiano per la Fotografia). Si è conclusa con la sala convegni del Polo Museale Santo Spirito gremita per ilrealizzato da Roberto Colacioppo nel centro riabilitativo diurno L’acchiappasogni, l’edizione 2018 di, photo festival organizzato dall’associazione, in collaborazione con il(Fondo Italiano per la Fotografia).

Da mercoledì 9 a domenica 14 maggio, il Polo Museale di Lanciano è diventato un vero e proprio laboratorio di fotografia per professionisti, amatori e semplici appassionati che, tra workshop, mostre e incontri d’autore, hanno avuto l’occasione di stare a stretto contatto con i grandi maestri della fotografia nazionale come Francesco Cito , vincitore per ben due volte del prestigioso premio internazionale World Press Photo, o Maurizio Garofalo , eclettico photo editor che nel suo intervento di sabato sera, ha parlato alla platea di diritti e doveri del fotografo nella società “liquida” di oggi.

“Sono felice della riuscita di questa settima edizione di Immagina, forse la più ambiziosa. - dice Roberto Colacioppo , presidente SPS 6212 - Con pochissimi mezzi, ogni anno proviamo a mettere su un programma di tutto rispetto, che porti in città i grandi nomi del panorama artistico internazionale e che, per alcuni giorni, faccia diventare Lanciano una piccola capitale della fotografia ”.

Tre i workshop tenuti al Polo Museale, a cui hanno partecipato complessivamente 50 fotoamatori, come quello con il fotografo professionista Luciano Siviero sul ritratto che, partendo dalla storia dell’arte, ha messo alla prova i partecipanti con un vero shooting in loco.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per la consueta vicinanza - conclude Colacioppo - e soprattutto i soci di SPS 6212 che, come ogni anno, sono i veri artefici e protagonisti di questa rassegna”.