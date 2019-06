Prosa al teatro Fenaroli, si chiude con Copenaghen

Domani, domenica 13 maggio, alle ore 18, nel teatro Fenaroli di Lanciano ultimo appuntamento con la stagione di prosa 2017/2018, cartellone proposto in collaborazione tra il Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano e l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, circuito multidisciplinare abruzzese per la distribuzione dello spettacolo dal vivo.

In programma Copenaghen di Michael Frayn portato in scena dalla Compagnia Orsini per la regia di Mauro Avogadro, con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice.

Si tratta della data di recupero dello spettacolo previsto in abbonamento il 25 febbraio scorso e non andato in scena a causa del maltempo [LEGGI QUI].

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro 11, 12 e 13 maggio (16.30/19.30) e online su www.i-ticket.it